Juventus, Dybala sfoglia la margherita: quattro club lo vogliono

Siamo giunti al momento chiave della lunga telenovela che riguarda il futuro di Paulo Dybala. Come noto, l’argentino è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus.

Juventus, niente follie per Dybala

Ormai è chiaro. La Juventus non ha nessuna intenzione di fare follie, dal punto di vista economico, per convincere Paulo Dybala a rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Si vocifera di una proposta al ribasso rispetto alla prima offerta che si aggirava attorno ai 10 milioni di euro, netti, a stagione. I tanti problemi fisici dell’argentino, uniti ad una volontà chiara, da parte del board della società bianconera, di contenere i costi, avrebbero portato ad una rivisitazione della proposta. Inoltre, il colpo Dusan Vlahovic ha obbligato la Juventus ad un grande investimento (seppur controbilanciato dalle cessioni al Tottenham di Antonio Conte di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur). Insomma, se Paulo Dybala vuole restare, dovrà accettare i nuovi termini dell’accordo.

I tanti pensieri di Dybala

Paulo Dybala, insieme al suo entourage, sta riflettendo da tempo sul da farsi. Le ultime parole di Maurizio Arrivabene (“I matrimoni si fanno in due”) hanno messo ancor più alle corde la Joya. Come ribadito più volte, l’incontro per il rinnovo del suo contratto (e degli altri giocatori bianconeri in scadenza) verrà fissato a fine febbraio/inizio di marzo, quindi a stretto giro. Giunto, via Palermo, a Torino, sponda bianconera nel lontano agosto del 2015, Paulo Dybala è una colonna portante della squadra ma, a 28 anni, è anche alla ricerca dell’ultimo ricco contratto della sua carriera. Insomma, prendere una decisione non sarà affatto facile per il numero 10 argentino.

Tutte le alternative per Dybala

Non dovesse trovare un accordo con i bianconeri, Paulo Dybala non resterebbe certo senza squadra il prossimo anno. Da parametro zero, è un’occasione imperdibile per qualsiasi top club. In particolare, ci sarebbero ben quattro società sulle sue tracce: Barcellona, PSG, Tottenham e Inter. I blaugrana, in piena ricostruzione, sarebbero ben felici di avere un talento cristallino come quello della Joya. Il Barça sarebbe la pista più calda. Attenzione al PSG, soprattutto se Kyrian Mbappé dovesse fare le valigie. I parigini non avrebbero problemi a garantire all’argentino uno stipendio monster. Ci sarebbe anche un certo Antonio Conte, sempre che resti alla guida del Tottenham, particolarmente interessato. Infine la suggestione Inter. L’ad Beppe Marotta è uno dei più grandi estimatori di Paulo Dybala. Se ci sarà la possibilità di provare a vestirlo di nerazzurro, non si tirerà indietro.

