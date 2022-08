30-08-2022 16:00

Dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro la Sampdoria a Genova e la Roma allo Stadium, la Juventus è chiamata a tornare alla vittoria se non vuole perdere subito il treno delle prime della classe.

Oltre al campo però, Allegri tiene sempre d’occhio anche la situazione dell’infermeria sperando che questa, dopo i tanti problemi d’inizio stagione, possa svuotarsi definitivamente il prima possibile.

Juventus, l’aggiornamento dato da Allegri su Pogba

Tolto il lungodegente Federico Chiesa, l’ultimo che, in ordine di tempo, dovrebbe tornare tra gli arruolabili è Paul Pogba. Il francese è ancora alle prese col recupero dall’infortunio che l’ha colpito nel precampionato e, ancora per un po’ dovrà assistere da spettatore alle partite dei compagni.

“Al momento non è disponibile. Se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà un po’ a correre e poi vediamo come evolve sperando di averlo il prima possibile perché comunque è un giocatore importante per noi” ha puntualizzato in conferenza stampa Allegri sottolineando ancora una volta l’importanza del giocatore.

Recupero Bonucci, Allegri può sorridere

Chi invece, al contrario di Pogba, potrà tornare presto a dare una mano alla causa bianconera è Leonardo Bonucci, ormai prossimo al rientro.

“Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra e ci sarà con la Fiorentina, è un recupero importante” ha confermato il tecnico toscano alla vigilia della gara contro lo Spezia.

Juventus, Allegri attende Paredes

Dopo la chiusura del mercato, anche qualche faccia nuova potrebbe iniziare a sostenere le ambizioni della Juventus di quest’anno.

È il caso questo di Leandro Paredes, centrocampista del PSG che l’allenatore dei transalpini Galtier ha già indicato come nuovo acquisto bianconero. Sull’esito della trattativa però, nonostante le affermazioni del collega francese, Allegri non ha voluto sbottonarsi affermando di non saperne nulla.

“Di Paredes non penso niente, è un giocatore del Psg. Finito l’allenamento sono venuto qui” ha detto l’ex tecnico di Milan e Cagliari mantenendo ancora un velo d’incertezza su un’operazione che però sembra destinata a concludersi positivamente nelle prossime ore.