Juventus, novità su Cristiano Ronaldo: le parole di Pirlo

Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa. Non ha perso tempo il fuoriclasse della Juventus, che dopo essere risultato negativo al Coronavirus nell’ultimo tampone effettuato venerdì si è presentato al centro sportivo bianconero per rimettersi a disposizione di Andrea Pirlo.

Dopo i 19 giorni da pausa forzata, erano da verificare le condizioni del cinque volte Pallone d’Oro, che in queste settimane di isolamento si è allenato comunque nella sua villa di Torino, tra palestra e piscina. Dopo il provino , Pirlo ha deciso di convocarlo per la partita di campionato contro lo Spezia, in programma domenica alle 15.

Queste le parole del tecnico bianconero: “È andato tutto bene, stamattina è arrivata la negatività del secondo tampone si è allenato individualmente ma i l ragazzo sta bene , ha voglia di rimettersi con i compagni e partirà con la squadra “.

CR7 sarà subito titolare? “Non credo partirà dall’inizio, importante riaverlo con la squadra poi vedremo come starà domani e nel prosieguo della settimana. Si è allenato a casa non è lo stesso rispetto al campo però è un giocatore talmente importante che lo portiamo con noi a Cesena”.

Ci sarà anche Bonucci: “Ha fatto un lavoro a parte, oggi ha lavorato con la squadra ci sarà. Chiellini invece non è convocato proseguirà il suo lavoro di recupero sta meglio ma non è disponibile”.

Il ritorno di Ronaldo, che si è scoperto positivo lo scorso 13 ottobre durante il ritiro della Nazionale portoghese, è quanto meno provvidenziale per la squadra di Pirlo, che dopo gli ultimi passi falsi in campionato e in Champions League ha bisogno come non mai di ritrovare il suo punto di riferimento in attacco. CR7 non ha potuto giocare le partite contro Crotone, Verona, Dinamo Kiev e Barcellona: un ciclo in cui la Vecchia Signora orfana del suo leader tecnico ha racimolato un magro bottino, ottenendo solo una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

OMNISPORT | 31-10-2020 13:39