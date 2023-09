Juventus, le parole di Allegri scatenano i tifosi: è già allarme rosso

I tifosi bianconeri continuano ad avere nel mirino l'allenatore bianconero: dalla rabbia di Chiesa e Gatti al possibile ammutinamento della squadra

24-09-2023 14:00

La Juventus ha subito la prima amara sconfitta in campionato contro il Sassuolo per 4-2, compromettendo così il suo obiettivo di sorpasso, almeno momentaneo, sull’Inter. Autogol clamorosi, papere e continui errori dei singoli, hanno segnato un netto passo indietro nella stagione bianconera. Ad analizzare l’andamento del match è stato Allegri che ha sottolineato la necessità di apprendere dagli errori commessi ma i tifosi bianconeri non ci stanno e scatenano le polemiche sul web.

Allegri nel post gara si scaglia contro la prestazione della squadra

L’allenatore toscano ha preferito evitare di commentare l’errore arbitrale del rosso non dato a Berardi e si è scagliato subito contro i suoi giocatori, senza trovargli alibi, affermando che la squadra debba ancora migliorare mentalmente e definendo la loro prestazione come “farfallina”: “Non erano fenomeni prima, non sono scarsi ora”.

Allegri ha anche evidenziato la mancanza di continuità mentale durante la partita, affermando che la squadra ha faticato ad adattarsi alle situazioni in evoluzione. Una maniera quasi di prendere le distanze dalla squadra. E sottolineando come ogni volta che il Sassuolo abbia mandato la palla in area, la Juventus sia andata in affanno. Non mancano i duri giudizi su Vlahovic per l’allenatore bianconero: “Il giocatore non è stato al meglio e ha sprecato alcune opportunità importanti.”

Allegri traballa e i tifosi bianconeri lo criticano duramente

Non sono per niente state gradite le parole del tecnico bianconero di ieri nel post gara a molti tifosi che si dicono ancor di più preoccupati, rispetto al risultato finale: “Allegri ‘allenatore’ è una sciagura che non auguro nemmeno al mio peggior nemico, ma Allegri comunicatore è anche peggio. Le dichiarazioni post partita sono di una gravità inaudita e chi ancora lo difende (ormai è una battaglia ideologica) è peggio ancora”.

C’è poi chi riflette sugli sfottò anti-Allegri: “Se in ogni campo , se in ogni curva , gli avversari cantano: ‘Allegri non ci lasciare’… beh.. uomini della scuderia, fatevela qualche domanda dai… quell’uomo è una sciagura!!! Le grida d’aiuto dei tifosi bianconeri alla società tornano a farsi sentire, spopola l’hashtag #AllegriOut per la disperazione dei tifosi bianconeri nel post gara: “Allegri non è all’improvviso diventato un incapace buono a nulla, lo è sempre stato. Prima lo mascherava meglio. Non vedo l’ora che venga esonerato!!!”

Gatti e Szczesny nel mirino dei tifosi bianconeri

I tifosi bianconeri non ci stanno a perdere così, dagli errori dei singoli alla mancanza di gioco: “Al di la’ degli errori di Szczesny e dell’erroraccio di Gatti, sono la mediocrità assoluta del centrocampo e l’assenza di gioco a dover fare riflettere. Del resto squadra e allenatore sono gli stessi dell’anno scorso”. I commenti contro Gatti sono tutti pesantissimi: “Uno scarpone portato in pompa magna da tutti i giornali supini alla real casa, uno dei giocatori piu’ scarsi in assoluto che ho visto calcare i campi di calcio.” E ancora: “Gatti non è da Juventus, o meglio forse è proprio da questa juventus che fa giocare Miretti, Fagioli e che prende Pogba…”

C’è poi chi ironizza chiamando in ballo l’ex Bonucci che non si sta esprimendo al meglio in Germania nella sua nuova squadra: “Oggi abbiamo assistito ad un bellissimo gesto in Sassuolo-Juve: complimenti a Gatti e Szczesny che da ex compagni di reparto nella Juventus hanno voluto dimostrare solidarietà nei confronti di Bonucci dopo gli errori decisivi in Union Berlino-Hoffenheim.”

I tifosi della Juventus temono l’ammutinamento della squadra

C’è una foto che spopola sui social che vede Chiesa scagliarsi duramente contro Allegri. I tifosi della juventus intravedono in questa reazione – e in quella di Gatti all’uscita dal campo al termine della partita – la possibilità di un ammutinamento.

“Io spero ardentemente che tutta la squadra appoggi Chiesa e Vlahovic. Che sia in atto un AMMUTINAMENTO è evidente. Stanchi lo siamo tutti. Alcuni giocatori in primis.” C’è chi aggiunge: “Gatti che con quella rabbia manda a quel paese un collaboratore della Juventus è il chiaro segnale di rottura totale degli equilibri dello spogliatoio”.

C’è chi ancora commenta: “Teniamoci questa Juve per tutto l’anno. Non vedo proprio come si possa cambiare se non cambiano gli input attorno e dentro. I giocatori son per indole tutti anarchici, mica solo i nostri son farfalline… Bastonate e risultati costruiscono un gruppo, non il nettare. Credo ci sia un ammutinamento in atto”.