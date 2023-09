Sassuolo-Juventus, moviola: Il rosso non dato a Berardi e perché il Var non è intervenuto

La prova dell'arbitro Colombo al Maipei Stadium analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Marelli che rileva l'errore del fischietto suo concittadino

24-09-2023 09:05

Era una gara di prima fascia Sassuolo-Juventus, anticipo delle 18 di serie A giocatosi ieri al Maipei Stadium ma il designatore Rocchi non ci ha pensato due volte ad affidare la delicata partita ad un arbitro giovane come Colombo di Como. Come se l’è cavata il fischietto lombardo nel match perso per 4-2 dai bianconeri?

Sassuolo-Juventus, i precedenti di Colombo con le due squadre

L’arbitro Colombo contava 2 precedenti con il Sassuolo che con lui in precedenza aveva vinto una partita epersa un’altra. L’ultima volta aveva diretto Sassuolo-Napoli 0-2 del 17 febbraio 2023. Alla direzione di una partita della Juventus, contava invece una vittoria per i bianconeri. Quarto turno del 2022-2023, 2-0 allo Stadium ospitando lo Spezia. Marcarono Dusan Vlahovic su punizione al 9’ e Arkadiusz Milik su azione al 92’.

Curiosità: i due attaccanti bianconeri si diedero il cambio a match in corso, con il serbo che, partito dall’inizio, lasciò poi il posto al polacco. Non solo. Si trattò anche del primo match con a segno entrambe le prime punte bianconere.

Colombo ha ammonito sei giocatori

In Sassuolo-Juventus, assistito da Raspollini e Affatato, con Sozza IV uomo, Fabbri al Var e Di Martino all’Avar l’arbitro Colombo ha ammonito 6 giocatori, di cui due della squadra di Allegri: Rabiot (J), Boloca (S), Danilo (J), Berardi (S), Viña (S), Pinamonti (S).

Sassuolo-Juventus, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 21′ McKennie è in posizione regolare sul cross di Kostic: tenuto in gioco da Vina, che devia in rete per il pari della Juventus. A pochi secondi dalla fine del primo tempo mano di Ruan in area sul cross di Gatti. Proteste bianconere, ma Colombo ferma il gioco per offside: quello di Vlahovic all’inizio all’azione. Dopo il check con la sala VAR confermato lo stop per fuorigioco.

Al 58′ l’episodio chiave: Berardi rischia il rosso per un intervento a gamba tesa su Bremer: iniziale giallo confermato dopo il check, nessuna espulsione. L’attaccante del Sassuolo colpisce duramente il brasiliano sopra la caviglia. Al 78′ giocatori della Juventus in posizione regolare sull’azione che porta al 2-2: Chiesa segna, goal confermato.

All’82’ Pinamonti è in posizione regolare dopo la parata di Szczesny: niente offside e conclusione vincente per il 3-2. Infine al 95′ Szczesny devia il pallone di Defrel sulla traversa: la palla rimbalza sulla linea, ma non entra completamente.

Per Marelli c’era il rosso a Berardi

Sulla mancata espulsione di Berardi interviene Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, lasciare il Sassuolo in 10 uomini. Perché il Var non è intervenuto? Il Var deve essere utilizzato in circostanze di chiari ed evidenti errori. Ma mancano due elementi: l’impatto provoca il piegamento del ginocchio di Berardi, e la velocità non è eccessiva. Avrei preferito un rosso da campo. Il presupposto per rivederla è avere ogni elemento di tipo oggettivo”.