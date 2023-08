Inter-Monza, la moviola: l'arbitro Colombo stava per combinarla grossa

La prova del giovane fischietto comasco a San Siro analizzata ai raggi X, contro tendenza nel numero dei gialli e un solo errore ma ininfluente

20-08-2023 10:15

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non deroga dalla linea giovani il designatore Rocchi che anche per una gara che poteva riservare problemi e difficoltà come Inter-Monza di ieri sera ha mandato un arbitro giovane come Andrea Colombo. Ma come se l’è cavata il fischietto comasco?

Colombo non ha mai espulso un giocatore

Era alla 16esima presenza in A Andrea Colombo nel successo dell’Inter sul Monza. Nei suoi precedenti era noto per avere il cartellino giallo facile (la media di ammonizioni per incontro era di 4,75, 13° in assoluto tra gli arbitri del campionato italiano) con 57 ammonizioni complessive (10° nella speciale classifica degli arbitri) a fronte però di nessuna espulsione comminata fino ad oggi.

L’arbitro Colombo e il precedente con l’Inter

Un solo precedente in carriera per Colombo con l’Inter: lo scorso 9 novembre 2022, quando i nerazzurri travolsero il Bologna a San Siro per 6-1.

Inter-Monza, Colombo ha ammonito solo due giocatori

Assistito da Baccini e Cataldo, con IV uomo Mariani, Nasca al VAR e Paterna all’AVAR Colombo ieri ha ammonito solo due giocatori: Lautaro Martinez (I), Caldirola (M) concedendo 3′ di recupero nel primo tempo e sei nella ripresa.

Buona prova di Colombo ma stava per fare un pasticcio

Più che sufficiente la prova di Colombo in Inter-Monza. Sul gol del vantaggio dell’Inter posizione regolarissima di Denzel Dumfries e poi a tenere in gioco Lautaro Martinez ci pensa Danilo D’Ambrosio dietro di lui. Giusto non concedere il rigore al 15′ quando l’altro ex Gagliardini sfiora di braccio su cross di Thuram, idem poco dopo quando Dumfries cade in area appena sfiorato da Pessina ma non c’è niente. Regolare infine la posizione di Lautaro sul 2-0: è tenuto in gioco da Caldirola.

L’unico parziale neo quando stava per far segnare il Monza: i brianzoli partono in contropiede su un intervento in scivolata di Calhanoglu che prende in pieno proprio l’arbitro Colombo, messosi in mezzo fra il turco e Kyriakopoulos. Colombo non poteva farci nulla, ma in quel caso era posizionato male.