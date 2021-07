Juventus, le rivelazioni di Paratici scatenano la bufera tra i tifosi

Fabio Paratici si racconta. L’ex dirigente della Juventus ora ha cominciato una nuova esperienza in Inghilterra con il Tottenham. Dopo una lunga permanenza in bianconero il dirigente e la società hanno deciso di prendere direzioni diverse dopo una stagione molto complicata. Ma il rapporto che lega Paratici al bianconero rimane ancora molto importante.

L’intervista a Sky

Il manager è stato ospite di Sky Sport nel quale ha parlato del suo presente in Inghilterra ma anche della sua straordinaria avventura alla Juventus: “Sono stati 11 anni incredibili, un’esperienza davvero meravigliosa e della Juve conservo solo ricordi bellissimi. Caso Suarez? Sono cose che succedono. Ci sono ancora le indagini in corso e le cose si chiariranno. Non crede che questo abbia inciso sul mio rapporto con la Juventus”.

Il ritorno di Allegri e il caso Pogba

Molti hanno visto la notizia del ritorno di Allegri come una sconfitta di Paratici che però ai microfoni di Sky offre un punto di vista diverso: “Allegri è una persona intelligentissima, è il suo grande pregio oltre a capire di calcio. Devo solo ringraziarlo perché in cinque anni con lui abbiamo vinto tantissimo”. Poi sul mercato e in particolare su Pogba: “Credo sia molto difficile un suo ritorno. Non c’è mai stato un momento in cui siamo stati vicini a riprenderlo”.

La reazione dei tifosi

Proprio le parole di Paratici su Pogba sono quelle che fanno maggiormente discutere i tifosi bianconeri: “Paratici ha confermato quello che ho sempre pensato. Il calciatore vuole il Real Madrid e vuole vincere la Champions League. Raiola fa accostare i giocatori alla Juve quando gli interessa alzare l’ingaggio”. Mentre Edoardo scrive: “Non è che avessimo bisogno delle parole di Paratici per capire che Pogba non tornerà alla Juve. E’ anche giusto smettere di illudersi”. E ancora: “Quella di Pogba è la grande colpa che faccio a Marotta e Paratici, da quando lo hanno ceduto il nostro centrocampo è andato sempre peggiorando”:

Il caso Suarez

Ma sui social si discute anche delle parole relative al caso Suarez giudicate molto leggere, quasi noncuranti di una situazione invece che per molti avrebbe meritato maggiore analisi: “La verità è che purtroppo questa resterà una confessione impunita”, disse un tifoso facendo riferimento alla frase: “Sono cose che succedono”. Sono tanti i tifosi arrabbiati: “Con il caso Suarez l’hanno passata liscia come se nulla fosse accaduto. Roba minimo da punti di penalizzazione”.

SPORTEVAI | 05-07-2021 08:32