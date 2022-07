Juventus: l'infortunio di Pogba blocca la partenza di McKennie

27-07-2022 20:26

Weston McKennie è destinato alla permanenza alla Juventus. Lo riporta il Daily Mail, secondo il quale l’infortunio al ginocchio di Paul Pogba complica la cessione del centrocampista a stelle e striscie nella sessione di mercato estiva. Il classe 1998 è obiettivo del Tottenham di Paratici e Conte, ma è stato bloccato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e la trattativa per il suo addio è per il momento bloccata. Il mediano statunitense ha una valutazione di 20 milioni, e la società bianconera non vorrebbe privarsene per una cifra inferiore a quella citata.

