Social scatenati dopo il clamoroso sfogo di Allegri in diretta tv al termine della gara di Europa League tra Juventus e Nantes. Il tecnico nel mirino per il suo nervosismo, ma non è l'unico bersaglio della Rete.

17-02-2023 10:34

L‘Allegri furioso. Il clamoroso sfogo dell’allenatore della Juventus in diretta tv dopo la partita di Europa League contro il Nantes è diventato immediatamente virale. Brutte parole (“dite ca…te”), voce alterata, tirate d’orecchie al giornalista di turno (nella fattispecie, Stefano De Grandis di Sky): insomma, il tecnico livornese ha tirato fuori il peggio del suo repertorio, arricchendo la nutrita collezione di screzi televisivi che lo riguardano direttamente.

Juventus-Nantes, le parole di Allegri in diretta

Ma cos’ha detto di preciso Allegri? Il tecnico bianconero, che prima aveva annuito alle considerazioni di Del Piero e Bergomi, è andato su tutte le furie dopo una considerazione di De Grandis sulla Juventus e la gestione degli 1-0: “Andate a vedere i numeri delle mie squadre, sono state sempre miglior difesa e secondo miglior attacco. Hanno fatto sempre 70-80 gol. Voi chiacchierate di niente e io chiacchiero di numeri, basta dire ca…te, se no mi arrabbio, basta dire che voglio vincere sempre per 1-0”.

Lo sfogo di Allegri e il giudizio spietato del web

Tantissimi i commenti. “È Allegri il ca…aro, bastava controllare i numeri: sono anni che non ha più il secondo miglior attacco e la miglior difesa, ma di che parla?”. Oppure: “Calmissimo sul rigore negato e sul mancato doppio giallo al giocatore del Nantes, furioso quando il discorso si sposta su di lui: non ha a cuore la Juve, pensa solo a se stesso”. E ancora: “Perché lo sfogo non l’ha fatto quando lo lodavano adulanti per la lunga serie di 1-0?”. E Gino incalza: “Ma non era lui il teorico del corto muso? Adesso gli dà fastidio questa etichetta? Come mai?”.

Ce n’è anche per De Grandis: social sbigottiti

Anche il comportamento del giornalista ha scatenato reazioni contrastanti. Molti lo difendono per l’attacco a sorpresa di Allegri, altri invece lo pungono per non aver saputo rispondere a tono. “Forse aveva paura di fare la fine di Adani“, un sospetto condiviso da molti. “Guardateli, appena li richiamano iniziano a balbettare e non sanno più cosa dire, mortificati”. Non mancano però i solidali: “De Grandis aveva posto la domanda nel modo giusto, è Allegri che non ha capito un tubo”. E anche: “Allegri rispetti un po’ di più chi ha sempre parlato in modo rispettoso di lui in passato”.