Massimiliano Allegri è sempre più l'anima della Juventus: contro la Fiorentina è show. Litiga con Chiesa e con un tifoso, esulta come un pazzo al gol annullato di Castrovilli. Tutti i retroscena

13-02-2023 11:17

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Allegri show in panchina. Contro la Fiorentina l’allenatore della Juventus ha dato ancora una volta spettacolo. Regalando materiale per il web e non solo. In poche ore da ieri sera il tecnico di Livorno è tornato a essere in trend topic mentre le sue sfuriate e i suoi gesti sono diventati nuovamente virali. Dall’esultanza per l’annullamento del pari di Castrovilli, ma c’è anche dell’altro stavolta, i litigi. Dapprima il battibecco con Chiesa al momento della sostituzione, poi la lite a distanza con un tifoso che stava criticando i suoi con tanto di arringa in conferenza contro i fischi ai suoi giocatori.

Allegri show, l’esultanza e l’ammonizione

Se in passato Max Allegri veniva spesso criticato dai suoi stessi tifosi per la poca partecipazione emotiva alle partite in antitesi con quanto “mostrato” dal suo illustre predecessore Antonio Conte, le difficoltà di questo suo secondo mandato sulla panchina bianconera stanno facendo emergere il lato più emozionale dell’allenatore ex Milan. Dopo l’esultanza con tanto di pugno per il pareggio del 3-3 di Danilo contro l’Atalanta e le urla di disperazione e rabbia per la palla persa da Di Maria nell’ultimo minuto di Juve-Lazio di coppa, anche con la Fiorentina.

Allegri si è lasciato andare. Al momento della revisione Var sul gol del pari della Fiorentina di Castrovilli, Allegri è il primo a capire in zona “pip-show” dell’arbitro che Fabbri avrebbe annullato il gol viola. Ed infatti rivolto ai suoi giocatori, lo si vede nettamente dalle immagini, inizia a esultare lanciando un grido fortissimo con tanto di pugno al cielo. Fabbri che è ovviamente lì vicino ancor prima di annullare la rete ammonisce l’allenatore della Juve. Una roba mai vista.

Allegri, battibecco con Chiesa: il retroscena

Allegri toglie Chiesa che non gradisce. Prima dell’episodio arbitrale sul pari poi annullato, Allegri è stato protagonista di altre due circostanze, stavolta ben due battibecchi. Il primo arriva all’83°. Il tecnico decide di coprirsi, come suo uso, rinforzando il centrocampo con Paredes. Il prescelto è Federico Chiesa. L’ex Fiorentina non la prende bene. Si vede distintamente il suo “no” al momento del cambio.

Il giocatore che sembrava essere in buona serata ancora una volta dopo le ultime buone prove in coppa e con la Salernitana, sbotta sia uscendo dal campo che sedendosi in panchina. Allegri a quel punto è dovuto intervenire, anche con toni duro, in piena adrenalina, per rimproverare Chiesa e spiegargli al tempo stesso la sua scelte.

Allegri furioso, indica un tifoso: parole dure!

Ma l’Allegri show della domenica non finisce qui. A fine partita, vinta, l’allenatore bianconero si è scagliato a parole e a distanza contro chi ha fischiato e criticato a lungo alcuni suoi giocatori, soprattutto i vari Kean, Paredes e De Sciglio per vari motivi presi di punta da parte della tifoseria bianconera. In particolare Allegri ha indicato col dito un tifoso poco sopra la panchina della Juve che evidentemente deve averlo infastidito parecchio.

Allegri urla al tifoso: “Stai zitto!” – “Vieni qui!” di sfida. Le telecamere di Dazn hanno beccato il momento in cui Allegri, a partita finita, si è rivolto a muso duro verso un tifoso in tribuna urlando vicino la panchina. Calmato, il tecnico ha poi lasciato il campo entrando nel tunnel degli spogliatoi. Ma ai microfoni e in conferenza è tornato sui fischi “preventivi” con parole ferme: