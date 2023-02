I tifosi sui social scatenano la polemica sul gol annullato a Vlahovic in Juventus-Fiorentina. Le reazioni anche sul gioco espresso dagli uomini di Allegri

12-02-2023 20:04

La Juventus passa contro la Fiorentina per 1-0, ma i gol bianconeri sarebbero potuti essere due se uno non fosse incappato nelle forche caudine della regola del fuorigioco semiautomatico: questo il tema principale nei social della partita che si è sbloccata nel primo tempo con il gol di Rabiot servito su assist di Di Maria (con tanto di controllo VAR sulla goal line technlogy), in un tripudio di occasioni e di nervosismo con le opposte squadre che se avessero avuto l’occasione di menarsi avrebbero trasformato lo Stadium in un saloon.

Le critiche a Vlahovic

Particolarità dello schieramento deciso da Allegri è il tridente davanti con due terzi ex viola, cioè Chiesa e Vlahovic. Quest’ultimo ha deluso nel primo tempo, sembrando un oggetto misterioso piovuto sul campo, ed i social lo hanno fatto notare: “Vlahovic dovrebbe capire cosa significa essere una punta. Un vero big non si ferma pensando che il difensore lo abbia anticipato, va fino in fondo pensando al difensore che potrebbe mancare l’intervento”, scrive un utente su Twitter. E un altro gli fa eco: “Vlahovic non può arrendersi ancora prima che l’avversario prenda la palla. Infatti l’ha sbucciata ed ha fatto una figura pessima. Non da 9 della Juventus”.

Il caso del gol annullato e la polemica sul fuorigioco

Successivamente, Vlahovic si è confermato nell’occhio del ciclone nel secondo tempo, ma questa volta suo malgrado: il gol annullato del 2-0, punito dal VAR e dal fuorigioco semiautomatico (per una questione di millimetri), scatena l’inevitabile polemicone.

“Ok, queste sono le regole e il gol di Vlahovic è da annullare. Ma così non è più calcio”, “Che poi chi decide dove finisce la spalla dove viene tracciata la linea? Roba da pazzi”, “Ci hanno annullato il goal perché Vlahovic aveva la testa piegata in avanti. Assurdo”, “Settimana scorsa Lautaro [riferendosi al gol annullato all’argentino nel recente derby, ndr], questa settimana Vlahovic. Può non piacere, si può preferire il concetto di ‘luce’, ma così i ‘centimetri’ colpiscono, in maniera oggettiva, a turno tutti indistintamente”, “Un orecchio in fuorigioco. Non è calcio questo”: questa la summa dei commenti (quelli più riportabili, ovviamente) da parte di tifosi ed utenti social. E ha fatto discutere anche il lasso di tempo prima di far convalidare il fuorigioco: “Comunque si deve arrivare ad una tecnologia che dia una risposta sul fuorigioco dopo 2 secondi, automatica, non dopo due minuti. Non ne possiamo più di esultare con il freno a mano”.

I tifosi criticano il gioco espresso dalla Juve, ancora una volta

Che si vinca o che si perda, i tifosi comunque non riescono a trangugiare l’amaro calice del gioco espresso da Allegri per la sua squadra. Rassegna di commenti social al calor bianco: “Credo che sia fin troppo evidente anche a tutti voi. Il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa non è altro che una mossa per mandare in goal Rabiot. Roba che Napoleone ad Austerlitz scansati proprio”, “Senza possesso 5-3-2 e sto vedendo Chiesa mezzala… Mi viene da piangere [in partenza era schierato un 3-4-3, ndr]”, “Ok vantaggio meritato, forse sbaglierò ma questo centrocampo con solo due centrali non mi convince tantissimo…”, “Togliere tutto il tridente d’attacco per difendere l’1-0, fatto. Bravo Allegri la rovina della Juventus sei tu” (in merito alla trasfigurazione tattica della squadra nei minuti finali con le sostituzioni decise dal tecnico, arroccando la sua formazione per difendere il vantaggio) e, chiosa definitiva, “Non conta che vinca perda o pareggi, le partite della Juve quest’anno sono tutte ugualmente brutte ma ognuna a modo suo”.

Va detto che le premesse, in realtà, non sembravano già affatto buone stando ai commenti prima del fischio d’inizio. Sui social infatti sono finite sull’immancabile banco degli imputati le scelte tattiche di Allegri, con un compendio di critiche a scatola chiusa: “Ma ancora De Sciglio…”, “Fagioli in panchina e Rabiot che l’anno prossimo finalmente se ne va titolare??? E Poi vedere De Sciglio significa che Allegri lo fa apposta”, “Pensate avere un tridente d’attacco con Vlahovic, Chiesa e Di Maria ma con un tecnico che è ultra difensivista e non incline ad attaccare”.