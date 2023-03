Lo Sporting di Lisbona prossimo avversario in Europa League della Juventus ai quarti di finale è avversario pericoloso, ha già eliminato l'Arsenal. Precedente proprio con Allegri favorevole e per i tifosi il Portogallo è una refrain

17-03-2023 14:02

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

L’aver appena eliminato l’Arsenal, capolista in Premier League e favoritissimo fino a ieri sera, non è sicuramente un bigliettino da visita all’insegna dell’ottimismo per la Juventus. Sarà dunque lo Sporting di Lisbona l’avversario dei bianconeri ai quarti di finale di Europa League. Questo ha stabilito l’urna dell’Uefa a Nyon. Portogallo e ancora Portogallo nel destino della Juve e i tifosi della Vecchia Signora non possono fare a meno di pensare alla Champions, per quel che è stato e quello che sarà, una duplice chiave di lettura che tiene banco sui social post urna.

Europa League, Juventus: il sorteggio dice Sporting e poi?

Evitato il derby italiano, almeno per ora, contro la Roma e Mourinho che finora in campionato ha pareggiato a Torino e battuto la Juve all’Olimpico. Con i giallorossi incontro-scontro solo in un’eventuale finale da sogno tutta tricolore. Ma prima bisognerà battere lo Sporting Lisbona che ha appena eliminato ai rigori il favoritissimo Arsenal. E poi nella semifinale già “stabilita” da tabellone la vincente di un’altra interessante sfida tra il Manchester United dell’ex Pogba e il Siviglia “animale” da Europa League. Un cammino non facile insomma per la squadra di Allegri.

Fonte: ANSA

Juventus-Sporting Lisbona, un solo precedente in Champions

Non c’è una grande tradizione di sfide tra Juve e neroverdi portoghesi in Europa. Contro lo Sporting c’è una lontana gara di Coppa Latina, nel ’52 vinta dai bianconeri per 3-2, due amichevoli estive consecutive, nel ’94 e ’95 contro la Juve di Lippi vinte entrambe dai lusitani.

Juve-Sporting, ricordi “Allegri” in Champions. L’unico confronto a livello internazionale recente tra le due squadre risale alla Champions League 2017/2018 con guarda caso proprio Allegri in panchina. Era la fase a gironi. La Juve vinse per 2-1 in rimonta a Torino con gol di Pjanic e Mandzukic a ribaltare l’autorete di Alex Sandro. Al ritorno pari 1-1 allo Stadio Josè Alvarade con rete di Higuain nel finale a impattare il gol di Bruno Cesar.

Fonte: ansa

Juve, spauracchio portoghese: dal Benfica allo Sporting via Inter

Sul web i tifosi bianconeri non hanno perso tempo a commentare il sorteggio di Europa League, in molti sono contenti di aver evitato la Roma, altri speravano vivamente in un turno facile facile contro i belgi del Union Saint-Gilloise, altrettanti hanno leggermente storto il naso di fronte allo Sporting che ha appena eliminato l’Arsenal e quindi squadra di valore.

Ma soprattutto in questo momento in casa Juve si guarda al doppio filo, quasi triplo che lega il calcio portoghese alla sorti della Vecchia Signora, direttamente e indirettamente. Infatti la Juventus questa stagione ha già sofferto le pene dell’inferno contro il Benfica che di fatti ha eliminato i bianconeri dalla Champions con un doppio ko, a Torino in rimonta dopo il gol di Milik e pure in casa con quel 4-3 (anche 4-1 con rimonta Juve solo nel finale) tra i punti più bassi della gestione Allegri.

Quello stesso Benfica che sarà l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions (dopo che i nerazzurri hanno superato agli ottavi un’altra portoghese, il Porto) e su cui sono riposte le speranze di tutti gli juventini che non vogliono assolutamente che una delle “rivali” italiane possa gioire in Champions. I lusitani infatti sono sia sulla strada dell’Inter ma anche su quella di Milan o Napoli in un’eventuale semifinale. Insomma lo juventino medio in questo momento “fala português” (tradotto “parla portoghese”.