Ultimo aggiornamento 17-03-2023 13:44

Sorteggi di Europa League definiti, per le italiane rimaste in corsa. Entra nel vivo la fase finale che vede 8 squadre a contendersi il trofeo e l’Italia che sarà rappresentata da due squadre ancora in lizza, Juventus e Roma. Oggi, venerdì 17 marzo, a ore 13 si è definito il quadro della parte finale della competizione: la Juventus di Allegri se la vedrà con lo Sporting mentre la Roma di Mou con gli olandesi del Feyenoord. Attesa ora per la Conference che vede per i colori italiani ancora in corsa la Fiorentina. Appuntamento attorno alle ore 14, sempre in diretta da Nyon.

Europa League: il quadro dei quarti di finale

JUVENTUS-SPORTING

FEYENOORD-ROMA

Manchester Utd-Siviglia

Leverkusen-Union SG

Europa League, le semifinali

Per quel che riguarda le semifinali, questo è il quadro disegnato dal sorteggio odierno:

vincitrice QF2 (Juve-Sporting) – vincitrice QF1 (Manchester Utd-Siviglia)

vincitrice QF4 (Feyenoord-Roma) – vincitrice QF3 (Leverkusen-Union SG)

A differenza di quanto capitato in Champions, qui non è affatto scontato che una delle italiane si qualifichi per la finale visti gli incroci decisi dalle urne.