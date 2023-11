Juventus-Locatelli, è fatta per il rinnovo: firme in arrivo

Trovato l'accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista, destinato a diventare un punto fermo dei bianconeri: nel 2028 la nuova scadenza

01-11-2023 17:00

Manuel Locatelli e la Juventus insieme (almeno) fino al 2028. Il centrbocampista 25enne ha trovato l’accordo con il club bianconero per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: previsto un prolungamento di altri due anni.

Juventus-Locatelli, c’è l’accordo per il rinnovo

Non solo Nicolò Fagioli, a cui la Juventus sta per rinnovare il contratto nononstante la squalifica per il caso scommesse: anche Manuel Locatelli è vicino al prolungamento di contratto con il club bianconero. Il centrocampista 25enne ha raggiunto l’accordo con la dirigenza della Juve e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme a sancire il nuovo accordo.

Juventus, per Locatelli prolungamento di contratto fino al 2028

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus ha intenzione di prolungare di altri due anni l’attuale contratto di Locatelli, in scadenza nel 2026: il rinnovo farebbe slittare il termine del contratto a giugno 2028. Nessuna anticipazione riguardo alle cifre, ma è molto probabile che a Locatelli venga riconosciuto un aumento rispetto ai 3 milioni di euro netti all’anno che percepisce attualmente.

Juventus, Allegri crede in Locatelli

Tra prolungamento biennale e aumento, dunque, la Juventus pare intenzionata a investire con convinzione su Locatelli: d’altra parte il centrocampista ex Sassuolo s’è dimostrato tra i giocatori più affidabili a disposizione di Massimiliano Allegri, nonostante gli alti e bassi dei bianconeri negli ultimi anni. In questa stagione il tecnico non ha mai rinunciato a Locatelli, schierato titolare in tutte e 10 le giornate di campionato affrontate finora dalla Juve. Allegri, inoltre, ha più volte sottolineato come il centrocampista abbia “un carattere da Juventus”: una vera e propria investitura per Locatelli, destinato a vestire la maglia bianconera ancora a lungo.