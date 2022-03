Juventus: Locatelli postivo al Covid

17-03-2022 13:16

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Villarreal, Massimiliano Allegri, deve anche far fronte alla positività al covid di Locatelli.

Il centrocampista è tra l’altro, uno dei pochi nel suo reparto, a disposizione del tecnico bianconero, visto le defezioni degli altri compagni. Oltre che alla Juventus, Manuel Locatelli, potrebbe mancare anche alla nazionale di Roberto Mancini, in vista dello spareggio contro la Macedonia: la situazione sarà evidentemente monitorata giorno per giorno.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento”

