Juventus, l'ultima idea per la difesa arriva dalla Roma

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sta lavorando per ringiovanire il reparto difensivo e le soluzioni studiate sono diverse.

Oltre al prolungamento del contratto di Daniele Rugani, che firmerà fino al 2023 guadagnando tre milioni di euro, Paratici vorrebbe regalare alla Vecchia Signora un grande colpo.

Il sogno chiamato Matthijs de Ligt sembra destinato a rimanere tale: il giovane talento dell'Ajax è seguito anche da Barcellona e Paris Saint Germain ma al momento il Real Madrid è la società più vicina al classe 1999.

Calano anche le quotazioni del campione del mondo Raphael Varane. Il francese ha di recente commentato le voci di mercato che lo riguardano: "Non ho voglia di parlare del mio futuro. Non è mia abitudine commentare il mercato e parlare del mio futuro. Non è assolutamente vero che sono infelice qui a Madrid nonostante questa stagione molto difficile. Tante delle cose che sono state dette, però, sono false Zidane? C'è grande rispetto per lui nello spogliatoio, anche senza che alzi la voce".

Paratici starebbe quindi valutando le alternative: Stefan Savicconosce il campionato italiano avendo già vestito la maglia della Fiorentina e rappresenterebbe una buona garanzia ma l'ultima idea in casa Juventus è quella di Kostas Manolas.

Il centrale greco ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2022 ed una clausola risolutoria da 22 milioni di euro, cifra ragionevole considerando la solidità del giocatore.

Su Manolas però è forte l'interesse di Atletico Madrid e Manchester United, che sarebbero pronte a ingaggiare un duello con i bianconeri per aggiudicarsi il giocatore.

Da non escludere un colpo anche in attacco: secondo Tuttosport, durante i festeggiamenti in un ristorante per l'impresa contro l'Atletico Madrid, Fabio Paratici sarebbe stato preso d'assalto dai tifosi juventini presenti, che entusiasti gli hanno chiesto l'arrivo di un altro grande colpo in estate, Kylian Mbappé. L'attaccante del Psg è stato pagato due anni fa 180 milioni di euro dal club campione di Francia. Paratici ha promesso ai supporters che farà di tutto, se ci dovesse essere un'apertura, per arrivare all'ingaggio dell'astro nascente del calcio mondiale che potrebbe formare con Ronaldo un'accoppiata unica al mondo. La strada è in salita ma la Juventus ha già un alleato: l'agente di CR7 Jorge Mendes, che nel 2017 curò il passaggio del classe '98 dal Monaco al Psg.

