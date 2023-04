Juventus, mail agli abbonati: rimborso in caso di Serie B

Il club bianconero prende in considerazione l'ipotesi della retrocessione se le cose in tribunale dovessero andare male

28-04-2023 13:19

La Juventus non trascura l’ipotesi di dover disputare il prossimo campionato in Serie B. Il club bianconero ha mandato infatti una mail agli abbonati del pacchetto Premium Club per informarli che, in caso di retrocessione, ci sarà un rimborso del 30 per cento. E in caso di non qualificazione in Europa, ci sarà il 15 per cento in meno, non versato nell’anticipo che va riconosciuto entro il 15 maggio. Lo scrive il Corriere di Torino.

L’ipotesi della Serie B è naturalmente legata a vicende non calcistiche ma da tribunale, manovra stipendi in primis.