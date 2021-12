Juventus-Malmo, Allegri: "Kean sta bene, Morata doveva riposare"

08-12-2021 18:34

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita col Malmo valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

La prima riguara ovviamente la titolarità di Kean al posto di Morata:

“Kean sta bene, se no non giocava, lo tenevo fuori. Sta bene, Morata viene in panchina, riposa un po’ ha giocato molte partite. Poi gioca De Winter, un ragazzo giovane, che comunque è pronto per fare una partita come questa. C’è qualche cambio a metà campo, comunque dobbiamo fare una partita importante e soprattutto cercare di vincere. Io guardo tutti con attenzione. Sono contento quando gioca Perin, Rugani ha fatto bene quando ha giocato. Arthur credo sia alla seconda da titolare dopo Verona, Rabiot rientra: mettono minuti nelle gambe e c’è bisogno di tutti perché siamo a tre giornate dalla fine dell’anno e del girone di andata. C’è bisogno di punti”.

Ad Allegri viene chiesto un bilancio sulle squadre italiane in Champions:

“Posso ridere? Fino ad avantieri sera le italiane erano alla pari con le altre in Europa, poi ieri sera il Milan perde col Liverpool: le inglesi, insieme a PSG e Bayern Monaco, sono più forti delle altre. Il Milan ha avuto un girone difficile ma è tanti anni che è fuori dalla Champions, l’Atalanta è in corsa e speriamo che approdi agli ottavi. Il bilancio è positivo, ma non possiamo sempre passare dal calcio italiano che è risorto al calcio italiano che è tutto da buttare. Non siamo nessuna delle due cose: è un percorso di crescita, dove ci sono delle squadre, cioè le inglesi, il Real Madrid, il PSG e il Bayern Monaco che ci sono superiori”.

OMNISPORT