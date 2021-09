Juventus: Max Allegri in piena emergenza per Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è nei guai in vista della partita di campionato contro il Napoli in programma sabato. I bianconeri devono sbloccarsi dopo un inizio di campionato negativo, ma al Maradona contro gli azzurri di Luciano Spalletti rischiano di ritrovarsi con gli uomini contati.

I cinque nazionali sudamericani (Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala) disputeranno l’ultima partita con le rispettive selezioni nella notte tra giovedì e venerdì, e molto difficilmente saranno a disposizione del mister toscano, che deve dosare le forze in vista del debutto in Champions League contro il Malmoe, in programma martedì.

Inoltre l’infortunio dell’ultim’ora di Federico Chiesa, problemi a un flessore, complica decisamente le cose in attacco. Se lo staff medico e Allegri decideranno di non rischiarlo, potrebbe debuttare dal 1′ contro i partenopei il neoacquisto Moise Keane, che farebbe coppia con Morata (Kaio Jorge è infortunato).

A centrocampo, con i sudamericani fuori causa, spazio a Locatelli: con lui Rabiot, sulle fasce Kulusevski e Bernardeschi. McKennie, rientrato in anticipo tra le polemiche dal ritiro degli Stati Uniti dopo aver violato i protocolli Covid, è in ogni caso schierabile e la Juve non prenderà provvedimenti nei suoi confronti.

In difesa vista l’emergenza sulle fasce (Cuadrado, Danilo e Alex Sandro sono a fortissimo rischio) Allegri potrebbe disporsi a tre con Chiellini, De Ligt e Bonucci.

