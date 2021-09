Juventus, McKennie potrebbe ancora lasciare i bianconeri

E’ infine rimasto alla Juventus il centrocampista statunitense Weston McKennie, dato in partenza per liberare un posto in mezzo al campo per Miralem Pjanic. Alla fine il bosniaco si è accasato al Besiktas in prestito, e McKennia è rimasto a Torino per provare a lottare con gli altri centrocampisti per un posto da titolare.

Ma non è finita qui la sua avventura, perchè arrivano indiscrezioni secondo le quali il giovane mediano potrebbe comunque lasciare la Juve a gennaio. A scriverlo è il The Sun”, che spiega come il giocatore sarebbe un obiettivo reale dell’Aston Villa, che potrebbe tornare a farsi vivo con i bianconeri a gennaio. La Juve non direbbe di no alla cessione di McKennie, aprendo anche ad un prestito con obbligo di riscatto del cartellino.

OMNISPORT | 05-09-2021 13:35