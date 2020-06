Juventus-Napoli: novità sulle condizioni di Gonzalo Higuain

Alla Juventus serve Gonzalo Higuain: contro il Milan i bianconeri hanno evidentemente sofferto la mancanza di un 9, e Cristiano Ronaldo al centro del tridente sarriano non ha affatto convinto, in una posizione che non ama.

Ma il bomber argentino difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la finale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma mercoledì sera all’Olimpico di Roma: il Pipita non ha ancora smaltito il problema muscolare, e lo staff medico non vuole rischiarlo in vista della ripresa del campionato.

Nella seduta odierna, Higuain ha proseguito nel lavoro personalizzato, come lo stesso Giorgio Chiellini: la speranza di Maurizio Sarri è di riaverlo a disposizione il 22 giugno, per la trasferta di Bologna che segnerà la ripresa del campionato. La Juventus svolgerà la rifinitura anti-Napoli martedì pomeriggio al JTC, prima della partenza in aereo per Roma.

Anche il futuro del giocatore sembra ormai sempre più lontano dal bianconero. Higuain potrebbe tornare in Argentina, al River Plate, come ammesso dal ds del club argentino, Enzo Francescoli, a Tntsports. “Higuain e Falcao? Sono due giocatori con una grande carriera, è molto difficile e non solo per una questione economica”.

“Le porte sono sempre aperte, è difficile a meno che il giocatore non faccia un grande sforzo e per fortuna a noi è successo con numerosi calciatori”. Il contratto di Higuain scade nel giugno del 2021.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 18:03