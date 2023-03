In attesa di novità dal fronte giudiziario, la Vecchia Signora pensa a come rinforzarsi. Frattesi, Holm e Carlos Augusto sono obiettivi chiari per la prossima stagione.

22-03-2023 10:41

La Juventus è concentrata sul campo e, ovviamente, sulle questioni extracampo. Tuttavia, c‘è anche il desiderio di migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione, a prescindere da eventuali penalizzazioni o retrocessioni.

Juventus, nel mirino il centrocampista Frattesi

Seguito anche dalla Roma, Davide Frattesi sarebbe ormai un obiettivo dichiarato della Juventus. Il tecnico Max Allegri lo stima da tempo e la sensazione è che, in estate, la società bianconera proverà a portarlo a Torino.

Dal 2021 al Sassuolo (club con cui i bianconeri hanno ottimi rapporti), il centrocampista azzurro classe 1999 sa far tutto e lo sa fare molto bene. Quest’anno ha già segnato sei reti e ha dimostrato di essere pronto per fare il grande salto. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Sassuolo. Potrebbe essere Davide Frattesi a prendere, quindi, il posto di Leandro Paredes, destinato a tornare al PSG.

Juventus, due nomi interessanti per le fasce

Oltre ad un centrocampista di valore, la Juventus sarebbe alla ricerca anche di due esterni. Juan Cuadrado, salvo imprevisti, lascerà la società bianconera al termine della stagione in corso. Alex Sandro è ancora un’incognita (rinnovo non ancora ufficiale). Normale che si cerchino degli esterni.

I nomi più caldi sarebbero quelli di Emil Holm dello Spezia (22 anni) e Carlos Augusto del Monza (24 anni). Due rivelazioni del campionato in corso, due scommesse su cui puntare per non dover spendere cifre folli per altri profili.

Juventus, da capire il futuro di Rabiot e Di Maria

Sullo sfondo, si avvicina il momento in cui la società bianconera dovrà prendere una decisione riguardo al futuro di Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

Il primo ha fatto sapere di trovarsi bene a Torino, sponda bianconera. La sensazione è che la sua avventura con la Vecchia Signora possa continuare (molto dipenderà dall’esito delle indagini). Per il momento, sembra concentrato solo sul campo. Poi c’è Il Fideo. La Juventus vorrebbe trattenerlo ancora per una stagione ma, in questo caso, sarà l’argentino a scegliere. Le offerte non gli mancano di certo.