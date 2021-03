Juventus, novità sulle condizioni di Paulo Dybala. I tifosi si schierano

Momento difficile per Paulo Dybala, accerchiato dalle critiche e dalle voci di un addio alla Juventus al termine della stagione, oltre che dal peso di un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. L’attaccante argentino sta però per risolvere una questione più pressante: il dolore al ginocchio sinistro che lo blocca dallo scorso gennaio sembra finalmente sparito.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Joya si sta allenando con regolarità alla Continassa per tornare a disposizione il prima possibile: l’argentino punta al derby contro il Torino, che segnerà la ripresa del campionato dei campioni d’Italia dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionali. L’obiettivo è esserci almeno per la panchina.

“Io continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve”, ha scritto su Instagram l’ex Palermo, che ha anche confessato la sua amarezza per non poter contribuire alla causa della squadra bianconera, più che mai in difficoltà dopo l’eliminazione dalla Champions e le ultime battute d’arresto in campionato.

Gli ultimi consulti medici a Barcellona e in Austria hanno riportato il sorriso sul volto di Dybala, pronto a dare tutto per l’ultima parte del campionato.

Intanto su Twitter tanti tifosi si stanno schierando contro la sua partenza in estate. Ha preso quota nelle ultime ore sul noto social network l’hashtag #Dybalanonsitocca, che riunisce tanti sostenitori contrari alla partenza dell’albiceleste. Una iniziativa che caricherà ulteriormente il giocatore.

OMNISPORT | 27-03-2021 12:03