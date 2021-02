Juventus, nuova tegola infortuni per Andrea Pirlo

Non arrivano buone nuove in casa Juventus: la squadra di Andrea Pirlo dopo la sconfitta per 1 a 0 contro il Napoli di Gattuso dovrà ora concentrarsi sull’imminente impegno di Champions League ma dovrà farlo senza Juan Cuadrado.

Il colombiano è stato sottoposto ad alcuni esami a seguito dei quali è emersa la sua indisponibilità a giocare il 17 febbraio contro il Porto e contro il Crotone in Serie A.

La Juventus tramite comunicato stampa ha infatti comunicato: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo”.

Dopo il match contro il Crotone (previsto per lunedì 22) verranno rivalutate la condizioni del colombiano per cui si parla comunque di uno stop di almeno 15 giorni.

Il giocatore ha rimediato l’infortunio proprio durante l’ultimo match di campionato quando non è nemmeno riuscito a giocare il secondo tempo della sfida poi persa contro i partenopei.

Enrico Chiesa potrebbe così tornare sulla corsia di destra dove aveva proprio giocato durante il periodo di assenza a Cuadradro che quest’anno ha anche dovuto affrontare la positività al Covid – 19. Per quanto riguarda gli altri infortunati c’è anche preoccupazione per Arthur che sicuramente salterà la Champions e a cui è stata rilevata una calcificazione, su cui è difficile prevedere i tempi di guarigione.

Intanto, infortuni a parte, la squadre di Pirlo deve comunque concentrarsi sugli ottavi di finale di Champions League, competizione che entra ora nel suo vivo. I precedenti sorridono ai bianconeri: la Juve ha infatti già battuto i portoghesi per 2 a 0 fuori casa e 1 a 0 in casa nel corso degli ottavi della stagione 2016/ 2017.

OMNISPORT | 15-02-2021 15:38