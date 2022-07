04-07-2022 22:37

La Juventus prova a sciogliere il nodo Matthijs De Ligt. Come spiegano spesso gli operati di mercato e i dirigenti, è deleterio tenere in squadra un giocatore scontento e per questo motivo seppur controvoglia, la società bianconera alla fine potrebbe essere costretta a mollare la presa.

Juventus: su De Ligt piomba il Bayern Monaco

Dopo il lungo inseguimento del Chelsea, ora sulle piste del difensore olandese si muove anche il Bayern Monaco. Il club bavarese difficilmente inizia una trattativa se non può portarla a termine ed anche in questo caso sembra aver gettato le basi per un’operazione di successo. Secondo Sky Germania il pressing nei confronti della Juventus sarebbe già cominciato con una prima offerta sulla base di 60 milioni. Ma se la Juventus dovesse rifiutarla, il Bayern sarebbe pronto a inserire nell’affare anche il terzino destro Benjamin Pavard.

Secondo i media tedeschi, il Bayern avere già cominciato il lavoro ai fianchi nei confronti di De Ligt che avrebbe già avuto un colloquio con Nagelsmann che lo avrebbe convinto della bontà del progetto e sulle possibilità di competere ai massimi livelli in Europa.

Juve: la contropartita Pavard fa infuriare i tifosi

Con il passare dei giorni i tifosi della Juventus stanno accettando sempre di più il possibile addio del giocatore ma da parte del club vogliono una posizione forte e soprattutto il rispetto della richiesta di 90-100 milioni per far partire l’olandese. E neanche il possibile inserimento di Pavard sembra incontrare il favore dei tifosi: “Abbiamo già De Sciglio in quel ruolo che è molto meglio di Pavard”, scrive Angelo. Mentre Marco scrive: “Con Pavard non dovrebbe mettere sul piatto 60 milioni ma 80”.

La gran parte dei tifosi sembrano assolutamente contrari a questa proposta: “Ma per chiunque sano di mente è un no grande come una casa”. Per Musetto invece c’è un’altra possibilità: “Pavard mi potrebbe anche andare bene ma con almeno 75-80 milioni cash”. Anche Alessandro fa la sua proposta: “Dovrebbero inserire anche Gnabry nella trattativa”.

