Il Chelsea alza la posta per de Ligt, la Juventus guarda oltre

Il prossimo 10 luglio, comincerà il raduno della Juventus. Tanti giocatori della passata stagione non si presenteranno. Tra questi, è sempre più probabile che anche Matthijs de Ligt salterà l’appuntamento con l’inizio della nuova stagione bianconera.

Juventus, il Chelsea pronto ad alzare l’offerta

Ormai non ci sono più dubbi. Il Chelsea è pronto a tutto pur di regalarsi Matthijs de Ligt. La Juventus non ha cambiato idea: per lasciarlo partire, vuole il pagamento (per intero) della clausola rescissoria, pari a 120 milioni di euro.

Maurizio Arrivabene è stato chiaro: non è possibile trattenere chi non vuole restare ma, per salutarsi, bisogna essere soddisfatti in tre. Insomma, per lasciar andare l’ex Ajax, servirà un grande sforzo economico da parte dei Blues che, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sarebbe decisi a farlo il passo in avanti che servirebbe per sbloccare la trattativa.

Juventus, quattro nomi tra cui scegliere l’erede di de Ligt

La sempre più probabile partenza del centrale olandese, sta obbligando la Juventus a guardarsi attorno (e anche velocemente) per trovare un degno erede. Non facile sostituire uno come Matthijs de Ligt, soprattutto in questo periodo in cui i difensori di grande valore scarseggiano.

Il sogno continua ad essere Kalidou Koulibaly. Per caratura tecnica e leadership, il centrale del Napoli sarebbe perfetto ma Aurelio De Laurentiis, patron del club azzurro, avrebbe altre idee sul futuro del senegalese. Una buona alternativa è Gleison Bremer, accostato a tantissimi club (soprattutto all’Inter). Da non escludere neppure le piste che portano al 24enne Nikola Milenkovic (Fiorentina) e al pari età Gabriel, difensore brasiliano in forza all’Arsenal. La Juventus non vorrebbe spendere, per l’erede dell’ex Ajax, più di 50 milioni di euro.

Juventus, si attendono Di Maria e Pogba

In attesa di conoscere il futuro di Matthijs de Ligt, la Juventus non vede l’ora di abbracciare Paul Pogba e Angel Di Maria, di fatto i due grandi colpi di questa estate di mercato.

Da oggi, alla Continassa, già lavoro per alcuni infortunati o per chi non ha avuto impegni con la rispettiva nazionale. Grande attesa per rivedere Federico Chiesa, finalmente pronto a ripartire dopo il brutto infortunio che l‘ha costretto ai box per tanti mesi.

