Juventus, nuovo calvario per Paulo Dybala: quando ritorna

18-10-2021 16:07

Paulo Dybala continua a tenere in apprensione la Juventus: i tempi di recupero dell’attaccante argentino si sono nuovamente allungati, e il giocatore non sarà disponibile né in Champions League, né per il big match contro l’Inter in programma domenica prossima a San Siro.

La Joya si è fermata a fine settembre, dopo l’infortunio subito nel match contro la Sampdoria, quando uscì in lacrime, e rischia di restare fuori causa almeno per un mese: lo staff medico bianconero vuole evitare a tutti i costi una ricaduta dell’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, e di concerto con Massimiliano Allegri ha scelto la cautela, rinviando di nuovo il suo rientro in campo.

Dybala, che nella scorsa stagione giocò pochissimo (appena 26 presenze) per l’infortunio al ginocchio, rivede gli spettri del 2020-21 ed è d’accordo con la linea prudente dei medici. Il giocatore punta a rientrare in campo il 30 ottobre contro il Verona, o al massimo il 2 novembre in Champions League contro lo Zenit a Torino.

Le alternative non mancano ad Allegri, che domenica ha festeggiato la vittoria contro la Roma grazie al gol di Moise Kean: contro l’Inter possibile ballottaggio tra l’Azzurro e Alvaro Morata, che ha invece recuperato pienamente dall’infortunio. Indicazioni più chiare arriveranno mercoledì, nel match contro lo Zenit in Russia.

In dubbio per la Champions De Ligt, che soffre di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro: potrebbe essere risparmiato per l’Inter. Non dovrebbe esserci Rabiot, ancora alle prese con il Covid.

OMNISPORT