Juventus, occhio a Tevez: l’Apache chiama Di Maria in Argentina

Non è passato che un giorno dall’ufficializzazione della firma come nuovo allenatore del Rosario Central che Carlos Tevez rischia già di fare uno sgarbo alla sua ex squadra: la Juventus.

Di Maria da Tevez, l’idea dell’Apache

Appena nominato alla guida delle Canallas, Tevez ha infatti subito parlato di mercato tirando un ballo un nome molto caldo in Europa, quello del connazionale Di Maria, promettendo di chiamarlo per provare a convincerlo ad unirsi alla sua nuova squadra.

“Quando la situazione sarà più calma, lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l’esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi” ha dichiarato l’Apache.

Futuro di Maria, l’intenzione dell’argentino con la Juventus

Le parole di Tevez hanno subito preoccupato la Juventus che da settimane ormai è sulle tracce del giocatore ex PSG.

Costui però, da quanto trapelato da più parti, prima di tornare in Argentina vorrebbe disputare un’altra grande stagione in Europa, un’intenzione questa che in casa bianconera sperano possa bastare per chiudere a breve una trattativa che sta andando decisamente per le lunghe.

Di Maria in Argentina, il ruolo della moglie

La fumata bianca infatti, nonostante il dialogo e gli avvicinamenti delle ultime ore, non è ancora arrivata e la cosa ha portato la Juventus a considerare anche altri nomi per l’attacco.

Da quanto riferito dal Corriere della Sera, pare che dietro il rinvio della firma vi sia la moglie del giocatore che, poco convinta dall’ opzione Torino, preferirebbe un trasferimento in Spagna o, in alternativa, proprio un rientro anticipato a casa, in Argentina. Occhio quindi perché è la suggestione Tevez e Rosario Central, nelle prossime ore, potrebbe anche non restare una semplice chiacchiera ma diventare qualcosa di ben più concreto

