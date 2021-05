Juventus, Paratici verso un top club: chi può sostituirlo

La sofferta vittoria sull’Udinese ha dato respiro alla Juventus, arrampicatasi fino al secondo posto in classifica alla pari del Milan grazie ai passi falsi di Atalanta e Napoli. In attesa dello scontro diretto con i rossoneri in programma domenica sera, autentico spareggio per l’ingresso in zona Champions.

La classifica resta infatti molto corta, al punto che i bianconeri sarebbero stati quinti in caso di sconfitta ad Udine, ma in casa Juventus le vicende di campo vanno in parallelo con il futuro societario.

Se infatti la programmazione della prossima stagione passa per la qualificazione alla Champions, raggiungere il traguardo minimo potrebbe non bastare all’attuale dirigenza per ottenere i rinnovi dei contratti in scadenza a giugno.

Il riferimento è al direttore sportivo Fabio Paratici e al vice presidente Pavel Nedved. Il primo, in particolare, potrebbe pagare le ultime, deficitarie campagne acquisti e anche il caso Suarez, non ancora chiarito.

Quanto di buono fatto negli anni alla Juventus potrebbe però permettere al dirigente piacentino di trovare presto un’altra squadra. E che squadra. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, a Paratici sarebbe interessato nientemeno che il Bayern Monaco, destinato a propria volta a vivere una rivoluzione societaria e tecnica con l’addio di Karl-Heinz Rummenigge e l’arrivo già ufficializzato sulla panchina di Julian Nagelsmann al posto di Hans-Dieter Flick.

Paratici potrebbe quindi diventare il nuovo uomo mercato del Bayern. E chi ne prenderebbe il posto a Torino? Presto per dirlo, ma un indizio legittima le voci che danno Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, in pole per sostituirllo.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, infatti, la Juventus sarebbe pronta a sorpassare Atletico Madrid e Paris Saint-Germain nella corsa a Elseid Hysaj, l’esterno difensivo albanese che si svincolerà a giugno dal Napoli.

Hysaj, seguito anche dal Milan e apprezzato dai top club per la sua duttilità che gli permette di giocare a destra e a sinistra, era già stato seguito dalla Juventus durante l’era Sarri, suo mentore dai tempi di Empoli, ma è soprattutto un pupillo dello stesso Giuntoli che lo ha portato al Napoli. Per il momento solo una coincidenza, ma sul mercato nulla nasce per caso…

OMNISPORT | 05-05-2021 11:15