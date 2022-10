30-10-2022 11:47

Focus al Paris Saint-Germain.

Dopo il successo in casa del Lecce, i bianconeri pensano all’ultima gara di Champions League con l’obiettivo di conquistare il pass per l’Europa League.

Il tecnico Massimiliano Allegri però deve fare i conti con i tanti infortunati. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’unico che può recuperare potrebbe essere solo Manuel Locatelli. Pogba e Chiesa, lungodegenti, non saranno a disposizione neanche per la sfida contro i parigini