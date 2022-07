Juventus: per l'arrivo di Arnautovic obbligatoria una cessione

14-07-2022 14:35

Novità sul nome di Marko Arnautovic per il reparto offensivo juventino.

Secondo quanto indicato dal quotidiano torinese Tuttosport, il centravanti austriaco di origini serbe incarna le caratteristiche per affiancare Dusan Vlahovic. Prima di sedersi alla trattativa con il Bologna, la dirigenza bianconera deve cedere Moises Kean.

L’ex Everton è favorevole alla cessione, a condizione di giocare in modo continuativo. E’ bene specificare, inoltre, l’approdo in rossoblu di Cambiaso in prestito fa parte di una trattativa separata dal discorso Arnautovic.

