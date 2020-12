Juventus, per l'attacco si punta al nuovo Erling Haaland

Ancora prima di approdare al Salisburgo, Erling Haalad era stato trattato a lungo dalla Juventus. L’affare, come tutti sanno, non si è mai concluso per due ragioni principali: il fatto che la Juve non offrisse ababstanza e la volotà del ragazzo di giocare con contiuità e crescere come calciatore e come persona. Questa volta, i dirigenti bianconeri non vogliono correre pericoli e rifare gli stessi errori con quello che è già stato definito “il nuovo Haaland”: Mergim Berisha.

Subito dopo aver vendutoo il norvegese al Borussia Dortmund, il Salisburgo non si è fatto trovare impreparato ed ha immediatamente richiamato alla base Mergim Berisha, fino a quel momento in prestito all’Altach, squadra del massimo campionato austriaco.

Dall’inizio di questa stagione, questo giocatore classe 1998 ha già segnato 9 gol (in 15 partite, ndr) di cui ben 4 in Champions League. Abbastanza perchè la Juventus iniziasse a farci un pensiero.

Come Haaland, infatti, anche Berisha milita tra le file del Salisburgo, e proprio come il norvegese sta mostrando tutto ilsuo potenziale distruttivo alla sua prima stagione nella massima competione europea. Un exploit non da tutti.

Il prezzo del cartellino del giocatore, che ad inizio stagione ammonntava a soli 3 milioni di euro, è velocemente lievitato fino ad arrivare, oggi, a 18 milioni di euro. E il Salisburgo, si sa, è un club che si fa pagare profumatamente i propri giocatori. Non è da escludere infatti che per il gioiello dell’Under 21 tedesca possa scatenarsi una vera e propria asta destinata a far aumentare ulteriormente il prezzo.

OMNISPORT | 02-12-2020 17:36