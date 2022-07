Juventus, per Zaniolo è solo questione di tempo

09-07-2022 10:07

Novità per il futuro di Nicolò Zaniolo alla Juventus le ha rese note l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sostene che per il passaggio del classe 1999 a Torino sia solamente questione di tempo, con la settimana prossima fissata come deadline per l’operazione.

Fondamentale la vendita di De Ligt, queste sono le novità riportate: la Roma non ne vuole sapere di contropartite, continua a dire di no per Arthur ma si accontenterebbe di una cifra ben inferiore ai 60 milioni di euro, e anche ai 40. Con 40-45 si può chiudere, e la formula sarebbe un prestito molto oneroso (tra i 12 e i 13 milioni di euro) e un’altra parte (30-33 milioni) come obbligo di riscatto.