Juventus, Pogba è già un ex: per gennaio Giuntoli ha tre nomi nel mirino

Nella lista del ds bianconero diverse possibilità per rinforzare la mediana. Tra i vari nomi costosi dall'estero spunta anche una pista italiana

14-09-2023 09:18

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La probabile squalifica di Paul Pogba mette nei guai la Juventus. I bianconeri si ritrovano ora con un centrocampo impoverito dall’assenza del francese e che può fare affidamento soltanto su cinque uomini, ai quali potrebbe aggiungersi qualcuno in prestito dalla Next Gen. Insomma, non la situazione ideale per un club che, seppur a fatica e con dei conti da sistemare al più presto, vuole tornare a primeggiare in Italia. Ecco così che Cristiano Giuntoli ha ripreso in mano la sua lunga lista di nomi dalla quale ne ha estratti come possibili obiettivi per gennaio.

Il preferito: Khephren Thuram

Questa estate è stata all’insegna dei figli d’arte. La Juve ha già preso Timothy Weah, il cui padre è naturalmente l’ex milanista George, mentre l’Inter ha tesserato Marcus Thuram figlio del grande Lilian. Nella famiglia Thuram c’è però un altro grande talento come Khephren, centrocampista tuttofare in forza al Nizza.

Ventidue anni, nato a Reggio Emilia, Khephren è ben dotato dal punto di vista tecnico ma eccelle in particolar modo in dinamismo e forza fisica. Possiede anche una notevole accelerazione oltre ad essere bravo nel gioco aereo data la sua imponente altezza (191 cm). C’è un problema: il club della Corsica lo valuta non meno di 35-40 milioni.

Il nome dell’estate: Habib Diarra

Lo abbiamo sentito ripetere più volte nel corso degli ultimi mesi. I video di Habib Diarra saranno certamente tra i più visti su Youtube dal momento che la Juve lo ha attenzionato a lungo, senza tuttavia sferrare l’assalto decisivo. Avesse avuto una manciata di soldi da spendere, o si fosse liberata in anticipo di Paul Pogba, probabilmente il 19enne nato a Guediawaye sarebbe già a Torino.

Ed invece milita ancora tra le fila dello Strasburgo, nonostante su di lui siano piovute offerte pure dalla ricca Premier League. Valutazione? Una ventina di milioni col rischio che possa aumentare da qui a gennaio.

L’opzione tecnica: Samardzic

Se ci fate caso la lista elenca tutti centrocampisti dalle spiccate doti fisiche. Qualità che non mancano neppure ad Emmanuel Kouadio Koné, 22enne del Bayer Leverkusen che ha una valutazione anch’egli esorbitante di 40 milioni grazie anche alle finanze delle Aspirine che non hanno necessità di vendere.

Ecco perché non va scartata una soluzione differente come quella di Lazar Samardzic, mezzala tecnica che alzerebbe il tasso qualitativo della mediana bianconera. In estate qualche ammiccamento c’è stato, anche se non tale da fare concorrenza all’Inter. Per una ventina di milioni l’Udinese lo cederebbe. Il problema? Sempre lo stesso: tanti agenti dei quali tener conto.