Juventus, Pogba pronto a tornare in gruppo

18-10-2022 12:40

Paul Pogba è ora pronto a tornare ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni della Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese sta per rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri per provare a recuperare bene e in fretta. Primi passi insieme agli altri giocatori, senza comunque forzare.

Però ora l’obiettivo di Pogba è quello di essere convocato già per la sfida di Champions League del prossimo 25 ottobre in casa del Benfica. Forse troppo presto, ma se non in quella nelle gare successive tra Lecce, Paris Saint-Germain e Inter il francese potrebbe davvero tornare a indossare la maglia bianconera.