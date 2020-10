Juventus, primato negativo per Leonardo Bonucci

Le assenze di Cristiano Ronaldo e, praticamente da inizio stagione, di Paulo Dybala pesano non poco su un inizio di campionato tutt’altro da ricordare per la Juventus: restano però i molti dubbi sulla tenuta non tanto fisica quanto psicologica di una squadra costretta all’inseguimento sia con la Roma sia con il Crotone, in partite tra l’altro terminate in inferiorità numerica.

Anche le prestazioni dei veterani fanno storcere il naso ed è emblematico, in questo senso, il ‘record’ negativo di Leonardo Bonucci: il difensore, contro i calabresi, ha causato il quarto rigore nell’anno solare 2020, con un intervento evitabile su Reca.

Un primato non invidiabile, ulteriore segnale d’allarme per una squadra che, per ritrovarsi, ha bisogno di maggior attenzione soprattutto dagli uomini d’esperienza.

OMNISPORT | 18-10-2020 11:52