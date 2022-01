Juventus, Ramsey rimarrà a Torino fino a giugno

30-01-2022 12:34

Aaron Ramsey non si muoverà da Torino almeno fino a giugno, quando riapriranno le trattative per il mercato estivo. Il gallese ha infatti rifiutato tutte le possibili destinazioni in questo gennaio, quasi tutte provenienti dalla Premier League anche se da squadre meno blasonate della Juventus.

In ordine di tempo l’ultima rifiutata è quella del Burnely, che aveva offerto un prestito con diritto di riscatto. Ramsey dunque ha preferito rimanere alla Juve, consapevole di non rientrare nei piani di Allegri, per sperare poi di trovare qualcosa di meglio in estate.

