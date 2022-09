Juventus, Ranieri: “Strano vedere una squadra di Allegri così”

20-09-2022 14:49

Claudio Ranieri ha detto la sua sul momento difficile di una delle tante squadre che ha allenato, la Juventus e lo ha fatto nel corso di una telefonata con la quale ha presenziato al premio “MM7” in memoria di Mario Mariozzi, ex giocatore ed allenatore.

“È difficile dare giudizi ma quello che vedo io è una squadra senza entusiasmo e con troppe paure, e fa strano pensare che una formazione di Allegri sia in queste circostanze”.

L’ex tecnico di Napoli, Inter, Roma, Atletico Madrid, Chelsea e Leicester ha poi aggiunto: “In generale c’è una crisi di talenti, siamo in un’epoca in cui reggere i ritmi odierni è difficile, in Italia la situazione scuole calcio è complicata e le famiglie sostengono costi non indifferenti per far giocare i propri figli, ma c’è da dire che i talenti non nascono sempre e questo vale anche nelle altre nazioni”.