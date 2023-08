Juventus-Real Madrid: dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni

Ultimo appuntamento nella tournèe americana dei bianconeri. A chiudere il loro percorso ci sarà l'amichevole contro gli uomini di Ancelotti

02-08-2023 12:11

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Scatta il conto alla rovescia per l’ultima amichevole estiva della Juventus. Gli uomini di Massimiliano Allegri scenderanno sul campo del Camping World Stadium di Orlando in Florida per affrontare il Real Madrid. I bianconeri, in questa tournèe estiva negli USA, sono stati impegnati solo nel test contro il Milan, vinto con il risultato finale di 3-2 dopo i calci di rigore, dopo l’annullamento dell’impegno contro il Barcellona a causa di una gastroenterite dei blaugrana.

D’altra parte, la squadra allenata da Carlo Ancelotti è scesa in campo per tre amichevoli, rispettivamente contro Milan, Manchester United e Barcellona. Proprio contro quest’ultima, il Real Madrid è uscito sconfitto con il risultato finale di 0-3.

Juventus-Real Madrid: data, orario, diretta tv e streaming

L’amichevole tra Juventus e Real Madrid è in programma nella notte italiana di domani, giovedì 4 agosto, al Camping World Stadium di Orlando, con calcio d’inizio all’1:30. La sfida sarà visibile in diretta tv su DAZN, dove sarà essenziale sottoscrivere un abbonamento. Inoltre, sarà possibile seguirla su Sky Sport Summer e su Sky Sport Calcio, rispettivamente ai canali 201 e 202.

La gara, inoltre, sarà visibile in streaming su SkyGo e NowTv, oltre che sull’applicazione di DAZN. Di seguito, il link per poter accedere alla piattaforma: https://prf.hn/click/camref:1101l8zjw

La probabile formazione della Juventus

Massimiliano Allegri punta sul 3-5-2. Tra i pali potrebbe aver vinto il ballottaggio Szczesny invece che Perin, con quest’ultimo lasciato a sedere anche nell’amichevole contro il Milan. Riconfermati in difesa Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo c’è la possibilità che Weah e Cambiaso partano titolari sulle fasce, accompagnati da McKennie, Locatelli e Miretti centrali. Chiude l’attacco della Juventus Moise Kean, al fianco di Federico Chiesa. Ancora in dubbio le condizioni di Vlahovic e Pogba.

La probabile formazione del Real Madrid

Carlo Ancelotti dovrebbe riproporre il consueto 4-3-1-2 come nella sfida contro il Barcellona. A difendere la porta del Real Madrid ci sarebbe Courtois, che potrebbe trovare davanti a sè Carvajal, Militao, Alaba e Garcia. In mediana Valverde, Tchouaméni e Camavinga. Per il reparto offensivo Ancelotti potrebbe contare su Bellingham, posizionato dietro alle punte Rodrygo e Vinicius.