Chi è Jesper de Jong, il lucky loser in ascesa che sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma al 3° turno

Per una qualche assurda coincidenza, dettata stavolta dal tabellone degli Internazionale di Roma, il prossimo avversario di Jannik Sinner (in campo oggi 12 maggio non prima delle 15) assomiglia in maniera spudorata allo stesso numero 1 per via di quei tratti rassicuranti, il sorriso e una certa modalità di porsi contro l’avversario.

Una somiglianza del tutto periferica rispetto alla centralità della partita che si disputa sul Centrale del Foro Italico e che segna il match numero 2 del campione altoatesino al suo rientro in campo, dopo la squalifica accordata con la Wada per il caso Clostebol. Ma chi è e come e può interferire con l’avanzata di Sinner, questo quasi coetaneo olandese di Jannik?

Chi è Jesper de Jong, olandese da Top 100

Come scritto sopra, Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner oggi. Olandese, ha battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, regalandosi così la sfida al terzo turno del Masters 1000 di Roma con il numero uno del mondo, in un modo tra l’altro imprevedibile e rocambolesco come solo il tennis e questa terra rossa sanno fare.