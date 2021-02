Juventus-Roma, il siparietto Cristiano Ronaldo-Orsato fa discutere

Al netto del gol messo a segno anche contro la Roma, ulteriore conferma di una stagione di altissimo livello, il sabato pomeriggio di Cristiano Ronaldo ha presentato un episodio che ha scatenato moltissime discussioni soprattutto sul web. E che non riguarda una delle tantissime marcature della stella della Juventus, bensì una traversa. Con ciò che si è consumato nei momenti immediatamente successivi.

Cristiano Ronaldo ha infatti centrato un clamoroso legno nel corso del primo tempo di Juventus-Roma, con la palla che sul rimbalzo è ricaduta a qualche centimetro dalla linea di porta giallorossa. Un caso che qualche anno fa sarebbe stato da moviola, ma così non è più con le tecnologie contemporanee. E infatti l’arbitro Daniele Orsato non ha avuto alcun dubbio.

Il fischietto di Schio ha infatti ordinato che il gioco procedesse regolarmente, ma la sua decisione non ha convinto uno stupefatto Cristiano Ronaldo. Che ha deciso di chiedergli lumi in una maniera che nelle ore successive ha diviso gli appassionati.

Il fuoriclasse portoghese si è infatti avvicinato a Orsato, che gli ha spiegato che il gol non poteva esserci non essendo stato segnalato dalla Goal Line Technology. E la dimostrazione arrivava dal suo orologio, che non gli aveva inviato alcuna notifica. Da qui il gesto di CR7 che ha fatto rumore.

Le telecamere hanno infatti sorpreso Cristiano Ronaldo mentre tentava di sbirciare al polso dell’arbitro, che si è immediatamente scostato ma lo ha fatto sfoggiando un ampio sorriso. Un semplice atto di cortesia, che però a molti non è piaciuto.

Per la maggiore i commenti hanno semplicemente ironizzato sui modi troppo gentili di un direttore di gara, ma qualcuno ha anche criticato Orsato per non aver usato maggiore polso. E proprio in una situazione in cui, curiosamente, il suo polso è stato il vero protagonista.

OMNISPORT | 06-02-2021 23:22