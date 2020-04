Juventus-Roma, spunta lo scambio che non ti aspetti

La terza stagione di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus potrebbe segnare il distacco tra il fantasista di Carrara e i colori bianconeri. Il prossimo mercato, infatti, essendo condizionato dallo slittamento del campionato di Serie A a causa della pandemia di Coronavirus, si annuncia particolare e all’insegna di parecchi scambi anche tra le big del campionato. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, l’ex Fiorentina potrebbe allora finire nella lista dei partenti e passare alla Roma, complice il ridotto spazio trovato con Maurizio Sarri, per permettere alla Juventus di arrivare a un obiettivo che gioca nella Roma e risponde al nome di Bryan Cristante.

Nell’operazione potrebbe entrare anche Rolando Mandragora, il centrocampista di proprietà della Juventus, ma ora all’Udinese, per un affare che può rafforzare l’asse storico che negli ultimi anni ha unito Roma e Juventus, protagoniste di diverse operazioni. Cristante, prodotto del vivaio del Milan, sta vivendo la seconda annata nella Roma dopo essere stato acquistato dall’Atalanta nell’estate 2018 per milioni. Ottimo il rendimento nella prima stagione, mentre quest’anno Cristante è stato condizionato da un grave infortunio che gli ha impedito di trovare spazio nelle scelte di Fonseca, condizionato peraltro da tante altre indisponibilità nel settore mediano del campo.

Cristante, lanciato in Serie A ai tempi del Milan da Max Allegri e rientrato in Italia nel gennaio 2016 dopo un biennio al Benfica, potrebbe dare gioventù e qualche gol al centrocampo della Juventus che in estate potrebbe subire alcune novità sostanziali.

Dall’altra parte Bernardeschi, arrivato alla Juventus nell’estate 2017 per 40 milioni, potrebbe rilanciarsi in giallorosso anche in un assetto tattico più congeniale alle sue caratteristiche, dopo aver faticato ad inserirsi negli schemi di Allegri prima e Sarri poi come attaccante esterno e trequartista.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 23:06