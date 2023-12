Juventus-Ronaldo all’ultimo round: oggi l’arbitrato per gli arretrati

I legali del club bianconero e quelli del campione portoghese depositeranno le memorie finali per il caso dei 19,5 milioni di euro che CR7 ritiene di dover ottenere

20-12-2023 10:17

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La contesa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sugli arretrati che CR7 ritiene di aver ancora diritto a ricevere dal club bianconero entra nella sua fase finale: oggi è prevista quella che potrebbe essere l’ultima udienza dell’arbitrato sui 19,5 milioni di euro richiesti dal portoghese, i legali delle due parti presenteranno le rispettive memorie finali.

Juventus e i 19,5 milioni di arretrati di Cristiano Ronaldo

Juventus contro Cristiano Ronaldo, ultimo atto. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, è previsto l’arbitrato riguardante i 19,5 milioni di euro di arretrati che CR7 ritiene di dover ancora intascare dal club bianconero in seguito alla seconda manovra stipendi della stagione 2020/21. La Juve non ha intenzione di accontentare il portoghese, ritenendo che Ronaldo abbia di fatto rinunciato alle 4 mensilità di stipendio contestate quando ha lasciato Torino per trasferirsi al Manchester United, nell’estate del 2021.

Juventus contro Ronaldo: oggi le memorie finali all’arbitrato

La querelle tra la Juventus e Ronaldo è entrata nel vivo lo scorso giugno, quando gli avvocati del portoghese sono ricorsi all’arbitrato per vedere riconosciuti i diritti del proprio assistito. La vicenda legale è andata avanti in questi mesi, ma ora si è giunti all’atto conclusivo. Nella giornata di oggi, infatti, i legali delle due parti depositeranno le rispettive memorie finali sul caso.

Juventus-Ronaldo: ad aprile la pronuncia del collegio arbitrale

L’atto in programma oggi segnerà la conclusione della parte dibattimentale: teoricamente resterebbe un’udienza supplementare a gennaio, ma non è detto che le parti vi ricorrano. Ad ogni modo nel mese di aprile il collegio arbitrale dovrà pronunciarsi e stabilire se Ronaldo ha diritto o meno a ricevere i contestati 19,5 milioni di euro dalla Juventus.