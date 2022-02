Juventus-Sassuolo, Nedved: "Il mister ha in testa dei cambiamenti"

10-02-2022 20:56

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedvev ha preso la parola ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni sulle ambizioni della società dopo il super mercato di gennaio:

“Sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato direttive precise. In questo momento, a questo punto della stagione siamo quasi dove volevamo essere. In campionato siamo in grosso ritardo, volevamo essere più avanti […] Il messaggio è stato chiaro. C’era la possibilità di intervenire a gennaio e abbiamo anticipato i tempi. Siamo molto contenti. La squadra è cambiata tanto”.

Confermato questa sera il tridente con Vlahovic al centro dell’attacco:

“Sapete che ci sono più giocatori in scadenza di contratto. Il tridente ci è piaciuto. Se dovesse mantenere questa forza sarà difficile togliere loro la maglia da titolari, ma non sarà facile continuare così. Io credo che il mister abbia in testa anche cambiamenti”.

Infine un commento su Zakaria:

“Credo possa fare qualsiasi ruolo a centrocampo, è un giocatore che dà tanta sostanza. Arriva da ogni parte con queste leve, sa giocare bene anche in avanti. E’ un giocatore azzeccato, faccio i complimenti per il mercato fantastico”.

