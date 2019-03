Juventus, scambio di talenti con il Liverpool

Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Liverpool starebbe pensando di proporre alla Juventus uno scambio tra Paulo Dybala e Mohamed Salah. Già a gennaio si era parlato di questa trattativa ma non venne imbastita e il tutto si risolse in chiacchiere. Ora, però, l'affare potrebbe concretizzarsi e l'esterno egiziano potrebbe tornare in Italia dopo aver vestito la maglia della Roma.

Il talento argentino ha dimostrato di non rendere al meglio con Cristiano Ronaldo e fatica ad adattarsi al ruolo di centrocampista avanzato che Allegri sta tentando di cucirgli addosso da inizio stagione e nei quali invece Bernardeschi riesce a calarsi con più facilità. Improbabile anche immaginare un Dybala centravanti al posto di Mandzukic, il cui rendimento è in flessione, ma comunque prezioso per la mole di lavoro di cui si fa carico.

Ecco allora che la 'Joya' potrebbe accettare una nuova avventura per poter mostrare ancor di più il suo talento ed affermarsi come top player a livello mondiale.

Dybala è stato anche accostato all'Inter di Beppe Marotta in uno scambio con Mauro Icardi ma la trattativa è molto complicata e negli ultimi giorni pare che i nerazzurri abbiano virato su un altro talento bianconero, Douglas Costa. Il brasiliano ha tanti estimatori all'estero ma, nelle ultime ore, anche l'Inter si sarebbe fatta avanti per saperne di più sulla quotazione che la Juventus fa dell'ex Bayern Monaco. L'esterno sta vivendo un'annata decisamente difficile (complici anche tanti, troppi infortuni) ma resta un giocatore di grandissima qualità. Ha un contratto con la Vecchia Signora fino al giugno del 2022.

Claudio Marchisio in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato proprio di Dybala, criticando la sua posizione in campo attuale: "Dybala ha un dono innato e mi spiace vederlo così lontano dalla porta, anche la Juve ne beneficerebbe. Ricordo la sua prima partita con la Juve: Supercoppa con la Lazio, entrò e gli dissi 'Stai vicino all'area che segni'. Lui fece gol. Ha una facilità di tiro incredibile".

SPORTAL.IT | 24-03-2019 17:05