Juventus scatenata: altro colpo di mercato dopo Chiesa

Ultime ore di mercato al cardiopalma per la Juventus : corsa contro il tempo per il direttore sportivo Fabio Paratici , che oltre a Federico Chiesa spera di mettere a segno un altro acquisto prima della fine della sessione.

L’attaccante della Fiorentina arriverà a Torino in prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto, per un’operazione da oltre 50 milioni di euro , che può arrivare a 60 milioni con i bonus. A fargli posto sarà Douglas Costa , che si trasferisce in prestito secco al Bayern Monaco liberando i campioni del mondo dal suo pesante ingaggio.

L’altro giocatore che i campioni d’Italia vogliono ufficializzare è Emerson Palmieri: secondo Sky l’affare con il Chelsea sarebbe in dirittura di arrivo. I Blues hanno aperto al trasferimento in prestito del terzino italiano brasiliano, che ha da tempo trovato l’accordo con la Juventus.

L’ex Roma, cercato negli scorsi mesi anche dall’Inter, a Torino colmerà le lacune della fascia sinistra bianconera e prenderà il posto di Mattia De Sciglio , in partenza per la Ligue 1. Proprio come Daniele Rugani , passato al Rennes, l’esterno bianconero si trasferisce in Francia permettendo alla Vecchia Signora di alleggerire il monte ingaggi e permettere il colpo in entrata.

De Sciglio va a Lione con la formula del prestito oneroso e ingaggio a carico del club francese. La conferma è arrivata dal direttore sportivo del club transalpino Juninho : “Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è fatto al 100%, ma è possibile che arrivi lunedì”.

OMNISPORT | 05-10-2020 10:06