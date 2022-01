Juventus, se parte De Ligt si pensa a Koulibaly

27-01-2022 17:31

Rimane ad oggi molto probabile l’addio di De Ligt a fine stagione. Il procuratore del ragazzo Mino Raiola ha già apparecchiato a dicembre per una sua eventuale cessione, che in ogni caso sarebbe alle stesse identiche cifre del suo acquisto (quindi circa 85 milioni di euro).

Riferisce oggi la Gazzetta dello Sport che l’idea della Juve, in caso di partenza del difensore, sarebbe investire per portare a Torino il centrale partenopeo Kalidou Koulibaly, in passato vicinissimo a PSG e Manchester City.

