22-01-2023 13:59

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

I protagonisti principali scelgono il basso profilo, dal presidente Ferrero che solo alla squadra nel discorso privato ha parlato di ingiustizia ma che nella replica ufficiale ha detto solo “ci difenderemo senza arroganza” fino ad Allegri che pensa solo al campo e alle partite, facendo i conti per capire i punti che servono per rientrare in gioco, ma è dagli ex giocatori che stanno arrivando i commenti più velenosi sulla penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie decisa dalla corte d’appello federale (che potrebbe avere ulteriori sviluppi).

Juventus, Marchisio e Cassano i primi ad attaccare la sentenza

Tra i primi ad avere dubbi sula legittimità della decisione c’era stato Marchisio, che si era chiesto perchè gli altri club coinvolti fossero stati graziati. Poi anche Cassano si era eretto a giudice parlando di sentenza sballata.

Juventus, Tacchinardi parla di sentenza vergognosa

Ora è la volta di Alessio Tacchinardi a protestare. L’ex centrocampista della Juve all’Agi dice: “E’ vergognoso quello che fanno fatto alla Juve, anche perché vorrei vedere che carte hanno in mano per dare una penalizzazione così. Anche le altre squadre fanno plusvalenze, è scandaloso, sarebbe almeno il caso di approfondire. La giustizia farà il suo lavoro, io conosco la famiglia Agnelli, molto seria e rispettosa che ha raggiunto dei traguardi importanti grazie a un duro lavoro”.

Juventus, l’ironia del web per le parole di Tacchinardi

Fioccano i commenti sarcastici: “Alessio, dall’alto del suo diploma, intende “vedere le carte” del processo perché, secondo lui, i giudici federali e penali stanno errando in modo “vergognoso”..ahaha”, oppure: “Io posso capire il tifoso arrabbiato e deluso, ma personaggi come Tacchinardi e soprattutto Marchisio proprio no” e ancora: “Tacchinardi vuole edere le carte perchè ci sono delle illustrazioni bellissime”

C’è chi osserva: “Perfetto esempio della giustizia italiana: “è uno scandalo”, ma non ha visto le carte. E allora che cavolo ne sai?” e poi: “Alessio caro, prima però ti devi leggere anche un paio di codici di diritto sportivo e non, per capirci qualche cosa …. ti conviene ?” e ancora: “Ma chi è Tacchinardi ? Un Giudice, un avvocato?” e anche: “Tacchinardi, guarda che i protagonisti hanno confessato al telefono. Forse dovresti leggere con più attenzione cosa è accaduto con l’indagine penale. Il garantismo è giusto: ma davanti a elementi certi si condanna” e infine: “E’ arrivato il nuovo Perry Mason”.