Juventus, senti Pjanic: da Allegri a Sarri fino all’odio per Chiellini, i retroscena dell’ex

Il centrocampista bosniaco, oggi negli Emirati, ha ripercorso la sua carriera in Europa parlando del rapporto con gli allenatori avuti in bianconero e con il difensore

21-11-2023 13:02

La Juventus è stata una pagina di fondamentale importanza nella carriera di Miralem Pjanic, lo dimostrano le parole pronunciate dall’ex centrocampista bianconero al podcast Aperibiza: da Allegri a Sarri fino al rapporto con Chiellini, il bosniaco ha rivelato alcuni retroscena della sua vita in bianconero.

Juventus, l’ex Pjanic ripercorre la sua carriera

Miralem Pjanic ha abbandonato il grande calcio ormai da un anno, trasferendosi nell’ottobre 2022 allo Sharjah FC, club di punta del calcio degli Emirati Arabi. Ma nel corso della sua carriera ha potuto giocare in club prestigiosi e accanto a veri fuoriclasse: della sua vita in campo e fuori Pjanic ha parlato al podcast Aperibiza, svelando alcuni succulenti retroscena soprattutto sul suo periodo alla Juventus.

Pjanic sul duello Cristiano Ronaldo-Messi

Pjanic ha ricordato di essere stato tra i pochi a giocare, seppur per periodi relativamente brevi, sia con Cristiano Ronaldo (alla Juventus) che con Leo Messi (al Barcellona). “Con Cristiano ho giocato due anni, con Messi uno solo – ha dichiarato il bosniaco -. Inutile dire chi sono, ho avuto forse la fortuna di sfruttare più Ronaldo con cui abbiamo fatto grandi cose insieme, anche se Leo potrà essere ricordato come il più forte della storia”.

Juventus, Pjanic e l’odio per Chiellini

Pjanic fa diversi nomi quando gli chiedono chi sia stato l’attaccante più forte affrontato (“Oltre a Ronaldo ci sono Higuain, Benzema, Dybala, Messi… insomma, ce ne sono tanti”), mentre ha pochi dubbi sul difensore più forte mai affrontato in carriera. Pjanic fa un solo nome: Giorgio Chiellini. “Odiavo giocare contro di lui, ti menava e poi faceva finta di non aver fatto niente, è furbo – ha spiegato il centrocampista -. Ma una volta alla Juve l’ho amato. È un ragazzo straordinario e un giocatore che sapete tutti, con lui mi sentivo sicuro”.

Juventus, Pjanic: Sarri pazzo, Allegri gestore

Lunghissima, poi, la lista di grandi allenatori da Pjanic avuti in carriera: tra loro, alla Juventus, anche Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. “Ho avuto anche Sarri che è un professore, uno pazzo per il calcio e che vive per quello – le parole di Pjanic -. È straordinario come allenatore, va molto nei dettagli e si sta vedendo il lavoro che sta facendo con la Lazio. Ho apprezzato molto Allegri, ho fatto tre anni di fila con lui e sono stati quelli più importanti. Di lui prenderei la gestione, mentre il mio stile di gioco preferito è quello del Barcellona, mi è piaciuto molto lavorare con Xavi in quei pochi mesi”.