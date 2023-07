Orsato incantato da Ibra e confessa il suo più grande errore: non è il giallo a Pjanic

Qatar-Ecuador (gara inaugurale), Argentina-Messico, e la prestigiosa semifinale Argentina-Croazia. Queste le partite arbitrate da Orsato al Mondiale, prima di chiudere anche il campionato di Serie A 2022/23: “Ero convito che il Mondiale in Qatar fosse stata la mia ultima esperienza sul terreno di gioco e invece sono orgoglioso che la mia Associazione, l’Uefa e la Fifa mi abbiano spinto a continuare. Mi hanno detto che sono un punto di riferimento per i giovani per farli capire che per arrivare in alto servono sacrifici. Non so quando finirà la mia carriera, ma sono pronto ad affrontare quel momento”.

Orsato: “Il calcio è cambiato, ora tutto più tecnologico”

Come il calcio sia cambiato è tangibile sotto l’occhio di tutti ma anche il mondo arbitrale oggi ha assunto nuove linee guida nel rapporto con i calciatori in campo e alle prese con nuove norme e regolamenti: “Sono partito con le bandierine dei guardalinee in legno e ora abbiamo quelle elettroniche, gli auricolari e il Var. Il mio idolo era Agnolin. Oggi prendere per la maglietta Maradona o i giocatori per le braccia come fece lui non è più consentito, ma lui sapeva come farsi rispettare in campo”.

Orsato racconta i suoi calciatori preferiti: Maggio, Zanetti, Ibra

Un arbitro sul campo non deve far trasparire emozioni e garantire l’imparzialità, ma anche un direttore di gara ha il proprio calciatore preferito e quello di Orsato è stato Cristian Maggio (vicentino come lui): “Lo conosco da tanti anni, ha fatto la mia stessa scuola. Lui è il simbolo del rispetto e dell’educazione. Ho sempre stimato anche Javier Zanetti, un campione a cui l’errore arbitrale non è mai interessato perché era conscio che fa parte del gioco”.

Orsato e l’aneddoto incredibile con Ibrahimovic in campo

Non solo i tifosi, anche gli arbitri si possono emozionare guardando in campo i campioni dal vivo. E’ il caso di Daniele Orsato che racconta un incredibile aneddoto con Ibra in campo: “Quando lo guardavo in campo perdevo la concentrazione. In un Lazio-Inter del 2009 durante un contropiede sollevò al cielo il piede portandosi avanti la palla con il tacco. Con quella mossa scavalcò gli ultimi due difensori, tirò in porta e segnò. Restai di sasso. In un Inter-Fiorentina invece dopo avergli assegnato una punizione mi disse: “guarda che gol faccio adesso”. Posizionò la sfera e tirò una cannonata che entrò in rete. Poi si girò e mi disse sorridendo: hai visto cosa ho fatto? Restai senza parole”